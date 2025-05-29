Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı
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Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi düzenlendi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi düzenlendi.

Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve diğer protokol üyeleri, Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün geleneksel el sanatları yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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