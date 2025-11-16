Haberler

Pazar'da Atmaca Salım Festivali Coşkusu

Pazar'da Atmaca Salım Festivali Coşkusu
Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen Atmaca Salım Festivali, bıldırcın yakalama ve atmaca salma gösterileri ile büyük ilgi gördü. Federasyon başkanı Yahya Terzi, ata sporunu yaşatma amaçlarını vurguladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde "Atmaca Salım Festivali" düzenlendi.

Karadeniz Atmacacılar Federasyonu tarafından düzenlenen festivalde, bıldırcın yakalama ve atmaca salma gösterileri gerçekleştirildi

Festivale farklı illerden çok sayıda kişinin ilgi gösterdiğini belirten federasyon başkanı Yahya Terzi, "Bu kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'dan destek istedik, sağ olsun hiçbir şeyi esirgemedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
