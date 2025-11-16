Pazar'da Atmaca Salım Festivali Coşkusu

Rize'nin Pazar ilçesinde "Atmaca Salım Festivali" düzenlendi.

Karadeniz Atmacacılar Federasyonu tarafından düzenlenen festivalde, bıldırcın yakalama ve atmaca salma gösterileri gerçekleştirildi

Festivale farklı illerden çok sayıda kişinin ilgi gösterdiğini belirten federasyon başkanı Yahya Terzi, "Bu kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'dan destek istedik, sağ olsun hiçbir şeyi esirgemedi." ifadelerini kullandı.