Pazar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programında çocukların sahne performansları büyük beğeni topladı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile vatandaşlar katıldı.
Programda çocukların yıl boyunca hazırladığı etkinlikler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinlikte çocukların sahne performansı beğeni topladı.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık