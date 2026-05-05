Paymix soruşturması kapsamında 38 şüpheliye operasyon düzenlendi

'Paymix' soruşturması kapsamında 22'si yurt dışında olmak üzere 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. oruşturmada, Paymix üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 'Paymix' soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı olduğu tespit edildi. İncelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Öte yandan yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu belirlendi. Paymix'e yönelik eş zamanlı 2 operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi'ne TMSF kayyım olarak atandı.

PAYMİX'E ÜÇÜNCÜ OPERASYON

Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.

535 BANKA HESABINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamda Paymix'e yönelik üçüncü bir operasyon düzenlendi. 1'i ceza infaz kurumunda bulunan, 15'inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22'si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

ŞÜPHELİLERE KIRMIZI BÜLTEN İLE YAKALAMA KARARI

Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ise TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

