Payas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücülerinden K.Y. (24) ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel