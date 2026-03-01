Haberler

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde, ziynet eşyası çalınırken darbedilen bir kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerindeki ziynet eşyası çalındığı sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E.O, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan annesi T.O'yu evinin bahçesindeki tavuk kümesi önünde baygın halde görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

T.O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.O, polis ekiplerine annesinin üzerindeki ziynet eşyalarından bazılarının eksik olduğunu bildirmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadının, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

