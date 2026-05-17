Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir'de pazar ayinine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesindeki tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nde düzenlenen pazar ayinine katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, yaklaşık 100 Ortodoks bir araya geldi. Patrik, Türk halkına ve yetkililere teşekkür ederek Kurban Bayramı’nı kutladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki Üzümlü Kilise olarak da bilinen tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı.

İncil'den bazı bölümlerin okunduğu 3 saat süren ayine, yurt içi ve dışından yaklaşık 100 Ortodoks katıldı.

Ayinden sonra konuşan Patrik Bartholomeos, misafirperverliği için Türk halkına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ayinin gerçekleştirilmesi için gerekli izni lütfedip veren İçişleri Bakanlığı ve yerel makamlara canı gönülden şükranlarımızı arz ederiz. Eminiz ki bu ziyaretimiz yurt dışından gelen misafirlerimize çok güzel hatıralar oluşturacak ve müspet intibalarla memleketimizden ayrılacaklar ve Türkiye'nin birer elçisi olacaklar. Yaklaşan Kurban Bayramı'nız münasebetiyle sevgili Müslüman kardeşlerimize sıhhat, afiyet ve Yüce Allah'ın bütün nimetlerini diliyorum."

Ayinde, Arnavutluk Başpiskoposu John ile Ortodoks din adamları da yer aldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
