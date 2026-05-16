Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de Valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Bartholomeos ve beraberindekiler, ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret edip, Vali Hüseyin Kök'le bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Nevşehir Belediyesine giden Bartholomeos, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Burada konuşan Bartholomeos, ilgili bakanlıklardan alınan özel izinle hafta sonu iki ayrı tarihi kilisede ayin gerçekleştireceklerini belirtti.

Bartholomeos, belediyede yabancı dil rehberi olarak görev yapan Gülsüm Cantekin'in 10 aylık çocuğu Ecem'i kucağına alarak ilgilendi.

Karşılıklı hediyelerin verildiği görüşmede, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bartholomeos, yarın Derinkuyu ilçesindeki Aya Todori Kilisesi ile kent merkezindeki Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayinlere katılacak.