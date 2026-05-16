Haberler

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de Vali Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi. Özel izinle hafta sonu iki tarihi kilisede ayin düzenleneceğini açıkladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'de Valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Bartholomeos ve beraberindekiler, ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret edip, Vali Hüseyin Kök'le bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Nevşehir Belediyesine giden Bartholomeos, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Burada konuşan Bartholomeos, ilgili bakanlıklardan alınan özel izinle hafta sonu iki ayrı tarihi kilisede ayin gerçekleştireceklerini belirtti.

Bartholomeos, belediyede yabancı dil rehberi olarak görev yapan Gülsüm Cantekin'in 10 aylık çocuğu Ecem'i kucağına alarak ilgilendi.

Karşılıklı hediyelerin verildiği görüşmede, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bartholomeos, yarın Derinkuyu ilçesindeki Aya Todori Kilisesi ile kent merkezindeki Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayinlere??????? katılacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi