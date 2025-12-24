Okulda sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı Medine öldü

AĞRI'nın Patnos ilçesinde ilkokulun bahçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e (12) çarptı. Yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patnos ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nun bahçesinde dün, öğrenci velisi Ş.G.'nin geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Medine Şener, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Şener, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Filiz ve Abdurrahman Şener çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Medine Şener, ilçede toprağa verildi.