Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yüzlerini maskeyle kapatıp boş evleri hedef alan 2 kadın hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde evlerde hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüzlerini maskeyle kapatan 2 şüphelinin, sırtlarında taşıdıkları poşetlerdeki yedek kıyafetlerle mahallelerde evleri dolaştığını belirledi.
Polis ekipleri, kimsenin olmadığı evleri hedef alarak hırsızlık yapmayı planlayan şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.
Bu kapsamda şüpheli kadınlar B.A. ile Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman