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Mevsimler kayınca leylekler geç geldi

Mevsimler kayınca leylekler geç geldi
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde her yıl bahar aylarında gelen leylekler, mevsim kaymaları nedeniyle bu yıl temmuz ayında yuvalarına ulaştı. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan leylekler, Kiptaş Camisi’nin kubbesine konakladı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde her yıl bahar aylarında gelen leylekler, bu yıl mevsim kaymaları nedeniyle temmuz ayında yuvalarına ulaştı. Çay Mahallesi'nde bulunan Kiptaş Camisi'nin kubbesine konaklayan 4 leylek, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Patnos ilçesine her yıl mart ya da nisan ayında gelen 4 leylek, bu yıl gecikti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağışlar nedeniyle her yıl bahar aylarında gelen leylekler, bu kez temmuz başında geldi. Çay Mahallesi'nde bulunan Kiptaş Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşen 4 leylek, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Çay Mahallesi Muhtarı Ayhan Aksa, gecikmenin küresel iklim değişikliğine bağlı mevsim düzensizliklerinden kaynaklandığını ifade ederek, "Her yıl nisan ve mayıs aylarında mahallemizin misafiri olan, Kiptaş Camimizin kubbesini şenlendiren leyleklerimiz, bu sene dünya genelinde hissettiğimiz mevsim değişiklikleri nedeniyle ne yazık ki oldukça geç geldiler. Temmuz ayını bulmuş olsa da onları yeniden burada, yuvalarında görmek bizleri mutlu etti. Sonbahara kadar yine mahallemizin birer parçası olacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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