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Patnos'ta hayvan yemi yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Patnos'ta hayvan yemi yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Enis Ç. idaresindeki hayvan yemi yüklü kamyonet, Ağrı-Patnos kara yolu Gökoğlu köyü mevkisinde orta refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Özgür Ç, sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kara yoluna dökülen yemlerin kaldırılmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Patnos'ta hayvan yemi yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Enis Ç. idaresindeki hayvan yemi yüklü 04 P 0900 plakalı kamyonet, Ağrı- Patnos kara yolu Gökoğlu köyü mevkisinde orta refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Özgür Ç, sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kara yoluna dökülen yemlerin kaldırılmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

Devlet Hastanesi Patnos Güncel Haberler

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