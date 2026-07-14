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Otomobille bisikletli çocuklara çarpıp kaçtı; 3 yaralı

Otomobille bisikletli çocuklara çarpıp kaçtı; 3 yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bisiklet süren 3 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde bisiklet süren çocuklara otomobil çarptı. 3 çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Yolda bisiklet süren yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü, olay yerinde duran başka bir araca binerek hızla kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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