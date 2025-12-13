Ağrı'da devrilen tırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde devrilen bir tır sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürücünün yaralanmadığı kazada, diğer hayvanlar başka bir tıra yüklendi.
M.Ş.A. idaresindeki 07 UK 073 plakalı tır, Patnos-Van kara yolu Değirmendüzü köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, tır dorsesinden yola savrulan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Diğer hayvanlar ise başka tıra yüklenerek kaza yerinden götürüldü.
Tırın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel