Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, patlayıcı malzemelerle kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, patlayıcı malzemelerle kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkisinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kayalık alanda yaptığı operasyonda T.D. (37) ve K.K.'yı (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 hilti, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyum nitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Kaçak Kazı, Hisarcık, Jandarma, Salihli, Güncel, Haberler

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