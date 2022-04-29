Tuzla'daki patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
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İstanbul Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasının 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirlendi.
Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.
Patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığının belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'da meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yapılan açıklama ise şöyle: "Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir."
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.