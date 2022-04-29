Tuzla'daki patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı

Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.

2021 YILINDA MÜHÜRLENDİ

Patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığının belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'da meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yapılan açıklama ise şöyle: "Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel