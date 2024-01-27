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Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

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Antalya'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.

ANTALYA'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.

Yeşilırmak Caddesi'nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15- 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi. Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilırmak Caddesi Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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