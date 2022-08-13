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Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi

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Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildiği bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildiği bildirildi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulunan kemiklerin M.Ö 6. yüzyıla ait olduğunu belirtti.

Işık, paylaşımında, şunları ifade etti:

"Tepecik kazı çalışmalarımızda bulunan zooarkeoloji kalıntılarında Doç. Dr. Canan Çakırlar tarafından iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildi. Köpekbalıklarından birisinin boyunun yaklaşık 1,30 metre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6. yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor."

AA / Talip Demirci - Güncel

Havva İşkan Işık Antalya Güncel Haberler

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