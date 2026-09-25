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Paşinyan: "Ermenistan-Azerbaycan barışı güçlendirilip kurumsallaştırılmalı"

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın iki ülke arasındaki iş birliğinin ana teması olması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için tutarlı bir şekilde çalışmalıyız." dedi.

Paşinyan, yaklaşık iki buçuk yıldır iki ülke arasında çatışma nedeniyle ölüm veya yaralanma yaşanmadığını hatırlatarak bunun son yıllardaki iş birliğinin yarattığı en büyük değer olduğunu söyledi.

Ermeniler ve Azerbaycanlıların yüzyıllara dayanan barış içinde bir arada yaşama tecrübesine sahip olduğuna işaret eden Paşinyan, "Bizim görevimiz halkların bu tecrübesine dayanarak devletlerarası ilişkileri birbirimizin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı temelinde inşa etmektir." ifadesini kullandı.

"Ermenistan, mayın temizlemede Azerbaycan'la işbirliğini sürdürmeye hazır"

Ermenistan'ın mayın temizleme alanında da Azerbaycan'la işbirliğini sürdürmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu ifade eden Paşinyan, çatışma sonucunda Azerbaycan'da tutulan Ermenilerin geri dönüşünün de beklendiğini aktardı.

Paşinyan, iki ülkedeki bazı çevrelerde zaman zaman çatışma söyleminin kullanılmasının olumsuz beklentileri besleyen bir etken olduğunu belirterek "Ermenistan ve Azerbaycan'ın elde ettiği sonuçların, tarih, kültürel miras veya başka konulardaki çatışma söyleminden daha değerli olması gerektiğini" dile getirdi.

Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine destek

Paşinyan, Türkiye ile üst düzeyde diyalog sürdürdüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde dile getirdiği, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin kararlılıkla ilerletildiği yönündeki sözlerine katıldığını söyledi.

Komşularla ilişkilerin normalleşmesi ve derinleşmesinin Ermenistan'ın dış politika vizyonu açısından kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demiryolunun açılmasının beklendiğini ve bunun son yılların uluslararası lojistik alanındaki en önemli gelişmelerinden biri olabileceğini söyledi.

"Rusya ile ilişkiler dönüşüm aşamasında"

Paşinyan, "Rusya ile ilişkilerin dönüşüm aşamasında" olduğunu belirterek, bunun doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Önceki dönemde Ermenistan-Rusya ilişkilerini etkileyen en büyük etkenin Ermenistan-Azerbaycan çatışması olduğunu ifade eden Paşinyan, Azerbaycan'la barış sağlandığına işaret ederek, Ermenistan-Rusya ilişkilerinin de doğal olarak değişeceğini sözlerine ekledi.

Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin dostluk ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde gelişmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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