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Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

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Pasifik'teki Vanuatu adaları yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Port-Olry'nin 56 km kuzeydoğusu olup, 188 km derinlikte kaydedildi. Tsunami uyarısı yapılmadı, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.

188 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA
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