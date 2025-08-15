Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.