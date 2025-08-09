Paşalimanı Adası'nda Yangın Mücadelesi Sürüyor

Paşalimanı Adası'nda Yangın Mücadelesi Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üretici şokta! 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma

10 dönümlük arazinin tek mahsulü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.