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Adana'da bir kişi parmağından çıkaramadığı yüzükten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük, hastanede çıkarılamayınca itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

İlçede ikamet eden bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Kozan Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekibinin çabasına rağmen yüzük çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

Hastaneye giden itfaiye ekibi, parmak ile yüzük arasına güvenlik amacıyla çay kaşığı yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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