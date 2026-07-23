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Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

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Adana'da bir parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan M.D., 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 16 Aralık 2025'te sanığın, Meydan Mahallesi'ndeki parkta gece vakti buluştuğu kişiye poşete gizlediği 9,62 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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