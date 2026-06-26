Haberler

Karne günü parkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Karne günü parkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te karne günü parkta iki öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 12. sınıf öğrencisi Halil A., bıçakla 10. sınıf öğrencisi Çağlar G.'yi yaraladı. Çağlar G. hastanede yoğun bakıma alınırken, Halil A. gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Çağlar G. (16), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Batıkent Mahallesi'ndeki Vadi Park'ta meydana geldi. Parkta karşılaşan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. ve 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Halil A., üzerinde bulundurduğu bıçakla Çağlar G.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Müdahalenin ardından Çağlar G., Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Halil A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Çağlar G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı