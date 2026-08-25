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Sivas'ta Park Halindeki Traktör Eve Çarptı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Sivas'ta Park Halindeki Traktör Eve Çarptı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde park halindeki traktör, hareket ederek yolun alt kısmındaki tek katlı bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın yıkıldığı odada bulunan 8 yaşındaki İkra I. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde park halindeyken hareket edip yolun alt kısmındaki tek katlı eve çarptı. Kazada duvarı yıkılan odada bulunan İkra I. (8) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akıncılar ilçesi Sıyrındı köyünde meydana geldi. E.I. 'ya ait 58 SA 829 plakalı traktör, park halindeyken hareket edip, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak, yıktı. Kazada odada bulunan İkra I. yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İkra I., sağlık ekibinin müdahalesini ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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