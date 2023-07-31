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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaş tarafından büyümeden söndürüldü. Olay Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 78 BM 384 plakalı otomobilin arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum fark eden vatandaş ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaparak alevlerin büyümesini engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Park halindeki otomobilde yangın çıktı

KARABÜK Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaş tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 78 BM 384 plakalı otomobilin arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum fark eden vatandaş ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaparak alevlerin büyümesini engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Birleşmiş Milletler Karabük Güncel Haberler

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