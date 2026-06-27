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Park halindeyken hareket eden otomobil metruk binaya çarptı

Park halindeyken hareket eden otomobil metruk binaya çarptı
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Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobil, yokuş aşağı kayarak 3 katlı metruk binaya çarptı. Araçta ve binada hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

BURSA'da, park halindeyken hareket eden otomobil, 3 katlı metruk binaya çarptı. Kazada araçta ve evde hasar oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan 16 ARD 221 plakalı otomobil, hareket etti. Bir süre yokuş aşağı kayan otomobil, yol kenarındaki 3 katlı metruk binaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bina ve araçta hasar oluştu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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