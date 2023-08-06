Park halindeki motosikleti çalarak böyle uzaklaştı

Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halindeki bir motosikleti çalan 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahısların motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz tarihinde Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki bir motosikleti çalan şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalarda incelenen kamera kayıtlarında, E.Ö ve B.T isimli şahısların motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiği tespit edilen E.Ö ve B.T isimli şahıslar polis ekipleri tarafından 2 Ağustos Çarşamba günü yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli şahısların " motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlarından suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs B.T, ve E.Ö sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.