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Park halindeki çekici alev topuna döndü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki çekici alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki çekici alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki çekici alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Atalar Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki çekicide yangın çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç hurda yığınına döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adil Özdemir - Güncel

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