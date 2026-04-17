Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

FATİH'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen aracın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Münif Paşa Sokak'ta bulunan park halindeki 34 DRV 140 plakalı hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Metal yığınına dönen aracın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı