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Park halindeki aracın lastiklerini kesip kaçtılar

Park halindeki aracın lastiklerini kesip kaçtılar
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ERZURUM'da 2 şüpheli, park halindeki bir hafif ticari aracın lastiklerini kesti.

ERZURUM'da 2 şüpheli, park halindeki bir hafif ticari aracın lastiklerini kesti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Hacı Fakirullah Efendi Camisi önünde meydana geldi. Cami önünde park edilmiş hafif ticari aracın yanına gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçakladı. Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yanına gelen 2 kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçaklayıp hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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