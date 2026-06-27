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Bursa'da hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobil, yokuş aşağı hareket ederek 3 katlı metruk bir binaya çarptı. Olayda yaralanma olmazken, araçta ve binada hasar meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu.

Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'nde park halindeki 16 ARD 221 plakalı otomobil, hareket ederek kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 3 katlı metruk binaya çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve çarptığı binada hasar oluştu.

Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
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