Park Afyon AVM'de Fatma Turgut Konseri

Park Afyon AVM tarafından gerçekleştirilen Afyon Kahve Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı.

Etkileyici bir atmosfere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapan Park Afyon AVM, Fatma Turgut konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Festival çerçevesinde 11 Ağustos'ta Retrobüs nostaljik şarkılarla ziyaretçileri geçmişe götürürken, 12 Ağustos'ta Necati ve Saykolar sahne performanslarıyla unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Etkinliğin son gününde sahne alan Fatma Turgut, güçlü sesiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Fatma Turgut seslendirdiği şarkılarla katılımcıları mest etti. - AFYONKARAHİSAR