Üye Girişi
Haberler

Park Afyon AVM'de Fatma Turgut Konseri

Güncel Haberler

Park Afyon AVM tarafından düzenlenen Afyon Kahve Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Turgut, güçlü sesiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Park Afyon AVM tarafından gerçekleştirilen Afyon Kahve Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı.

Etkileyici bir atmosfere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapan Park Afyon AVM, Fatma Turgut konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Festival çerçevesinde 11 Ağustos'ta Retrobüs nostaljik şarkılarla ziyaretçileri geçmişe götürürken, 12 Ağustos'ta Necati ve Saykolar sahne performanslarıyla unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Etkinliğin son gününde sahne alan Fatma Turgut, güçlü sesiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Fatma Turgut seslendirdiği şarkılarla katılımcıları mest etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatma Turgut Afyon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title