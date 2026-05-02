Paris'teki Türkiye Expo festivalinde Türk İslam sanatları tanıtılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye Expo festivali bu yıl "Türk İslam sanatları" temasıyla düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa tarafından Paris'te organize edilen "Türkiye Expo" festivali, Türk ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dün başlayan festivalin bu yılki teması "Türk İslam sanatları" oldu.

Yarın sona erecek festivalde, ebru, hat, minyatür, tezhip gibi geleneksel Türk İslam sanatlarının tanıtıldığı büyük bir stant kuruldu.

Ziyaretçiler, bu sanat dallarına ilişkin bilgi edinip, Türk sanatçılarla birlikte bunları deneyimleme fırsatı buluyor.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Geleneksel Oyunlar Tırı'nın da çocuklarla buluştuğu festivalde, kitapseverler için de Türk kitaplarının olduğu bir stant yer alıyor.

İlahilerin okunduğu festivalde, Mehter Marşı çalındı.

Festivalde, Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir de sergi bulunuyor.

Ziyaretçilere, Türk kahvesi, çayı, lokumu ve yöresel bazı lezzetler ikram ediliyor.

"Hattan ebruya kadar geleneksel Türk İslam sanatlarımız var"

DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, festivalde AA muhabirine yaptığı açıklamada, DİTİB Fransa'nın 40. yılı dolayısıyla dün Paris'te, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da katılımıyla DİTİB Zirvesi düzenlediklerini dile getirdi.

Demirtaş, DİTİB Zirvesi'nde kurumlarının 40 yıldır ne yaptığını ve bundan sonraki hedeflerini ele aldıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki Türk toplumu geçici olarak geldiği bu topraklarda inşallah asırlar boyu, dünya durduğu müddetçe kendi kimliğini, kişiliğini koruyarak ama buraya da uyum sağlayarak güçlü bir şekilde, onurlu bir şekilde var olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye Expo'nun bu yıl "Türk İslam sanatları" temasıyla ziyaretçilerinin karşısına çıktığını ifade eden Demirtaş, "Hattan ebruya varıncaya kadar farklı geleneksel Türk İslam sanatlarımız var. Tabii aynı zamanda YTB'mizin de burada bir Geleneksel Oyunlar Tırı var. O da ayrı bir zenginlik kattı." diye konuştu.

Demirtaş, Paris'in bir sanat şehri olduğunu, Türk geleneksel sanatlarını, oyunlarını, kültürel hazinelerini festival vasıtasıyla herkesle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Hamdolsun güzel de gidiyor. Dün on bine yakın bir giriş oldu. Bugün ve yarın da inşallah bu artarak devam edecek diye düşünüyoruz. Paris'te, Fransa'da Türkiye'yi yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kadim kültürümüze ait en önemli, en elit ve en parlayan bölüm aslında sanat"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu da başta Fransa'daki iki sanatçıyla düzenlenmesi beklenen festivaldeki Türk İslam sanatları standının, kurduğu ekiple genişlediğini belirtti.

Açıkgözoğlu, bu standın festivalin önemli bir parçası haline geldiğini ifade ederek, stantlarında hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru sanatlarının tanıtıldığını söyledi.

Türk kitap sanatları olarak bilinen bu sanatları burada katılımcılarla tecrübe etmeye çalıştıklarını kaydeden Açıkgözoğlu, "Kadim kültürümüze ait en önemli, en elit ve en parlayan üst seviyedeki bölüm aslında sanat." değerlendirmesinde bulundu.