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Paris Montparnasse Garı'nda Arıza: Trenler Durdu

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Paris'teki Montparnasse Garı'nda elektrik tesisatı arızası nedeniyle tren seferleri durduruldu. Seferlerin yeniden başlaması için çalışmalar sürerken, bazı seferler iptal edildi, bazılarında ise 1-3 saat gecikme yaşanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Garı'nda elektrik tesisatındaki arıza sebebiyle tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'in 14. bölgesindeki Montparnasse Garı'nda yaşanan arıza konusunda bilgi paylaştı.

Gardaki elektrik tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle yerel saatle 10.30'dan bu yana tren seferlerinin durdurulduğunu belirten Tabarot, seferlerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulları oluşturmak için Fransız ulusal demir yolu şirketi (SNCF) ekiplerinin seferber olduğunu bildirdi.

Tabarot, seyahatleri??????? için garı kullanacak yolculara sefer durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

SNCF şirketinin sitesindeki bilgiye göre, bugün Montparnasse Garı'ndan Le Havre ve Rouen gibi kentlere planlanan seferler yaklaşık bir saatlik gecikmeyle düzenlenecek.

Ayrıca, gardan Brest, Quimper ve Le Mans gibi çeşitli kentlere yapılacak bazı seferler de iptal edildi.

Öte yandan, Gare Montparnasse'a bu sabah ulaşması beklenen bazı trenlerin varış saatlerinde 1 ila 3 saatlik gecikmeler yaşanıyor.

Kaynak: AA
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