Paris'te Notre Dame Katedrali'ndeki yangının üzerinden 7 yıl geçti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da meydana gelen yangından bu yana 7 yıl geçti.

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da çıkan yangın nedeniyle 9 asırlık yapının 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ve çatısı tamamen çöktü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında ciddi hasar gören binanın tonozları kısmen yıkılırken restorasyon çalışmaları aksamalarla 5 yıl sürdü.

Kule iskelesinin sökülmesinin zaman alması, tarihi yapı içindeki güvenlik tehlikesi, çalışmalar sırasında ortaya çıkan kurşunun insan sağlığına etkileri ve Kovid-19 salgını, çalışmaların aksamasına neden olan unsurlar arasında yer aldı.

Katedralin 2 aşamalı restorasyonu kapsamında 2021'e kadar tam anlamıyla yenilenmesine geçilemedi.

Restorasyon çalışmalarına 250 firmadan 2 binden fazla işçi katılırken 2 binden fazla meşe ağacı kullanıldı.

Tonozların yeniden inşası için 1000 metreküp taş kullanılırken katedraldeki 2 bin heykel ve dekoratif eser yeniden yapıldı veya restore edildi.

Çevre örgütleri, restorasyon sürecinde yapı için kurşun kullanılmasına, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tepki gösterdi.

Dünya genelinde 340 bin kişinin toplam 846 milyon avroluk rekor bağış yaptığı katedral, 8 Aralık 2025'te kapılarını ibadet ve ziyarete yeniden açtı.

"Ağaçların seçimi çok fazla zamanımızı aldı"

Katedralin restorasyon sürecine katılan zanaatkarlardan 42 yaşındaki Paul Zahnd, yaklaşık 20 yıllık marangozluk firmasıyla eski marangoz teknikleri üzerine uzmanlaştıklarını anlattı.

Yangının ardından katedralin Orta Çağ döneminden kalma ahşap iskeletinin 13. yüzyılda kullanılan tekniklerle yeniden yapılması amacıyla zanaatkarlar arandığını aktaran Zahnd, restorasyon sürecinde bu alanda gerekli ekipmanları ve zanaatı olan nadir firmalardan biri oldukları için kendi firmalarına başvurulduğunu belirtti.

Çalışmalarını kendi atölyelerinde yürüttüklerini söyleyen marangoz Zahnd, tarihi yapının ahşap iskeletinin yeniden yapımına katkı sağlayan firmalardan biri olduklarını söyledi.

Zahnd, restorasyon kapsamında atölyelerine bitişik veya 2 saat uzaklıktaki ormanlardan önce ağaçların seçimine karar verdiklerini, ardından atölyelerinde bu ağaçlardan kiriş yaparak Paris'e gönderdiklerini dile getirdi.

"(Çalışmalar) Yaklaşık 9 ayımızı aldı. Tam zamanlı şekilde 9 ay. Ağaçların seçimi çok fazla zamanımızı aldı." diyen Zahnd, yapı için 12 çatı makası ürettiklerini söyledi.

Zahnd, Notre Dame Katedrali ziyarete açılmadan önce 2 kez yapıyı ziyaret ederek çalışmalarını sahada görebildiklerini aktardı.