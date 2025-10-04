Paris'te İsrail'in Alıkoyduğu Aktivistlere Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşte katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesini talep etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösteren katılımcılar, İsrail hükümetinin alıkoyduğu aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Aktivistlere destek için düzenlenen yürüyüşte, Fransa'daki yetkililerden filodaki Fransızların ülkelerine dönebilmeleri için harekete geçmeleri istendi.

"Filistin için genel grev" ve "Ablukayı kıralım" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Tek bir çözüm var, o da işgalin durdurulması" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız. Hepimiz Gazze'nin gazetecileriyiz" sloganları attı.

Bir eylemci de yürüyüşe, İsrail tarafından filoda alıkonulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'le dayanışma amacıyla kurbağa şapkasıyla katıldı.

"Fransa'da artık soykırımcılara yer yok"

Gösteride konuşan Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, 2 yıldır "Soykırıma hayır" demek için sokaklara indiklerini belirtti.

Hamouri, Kolombiya'nın İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı alması hakkında "Kolombiya örnek alınmalı. Kolombiya çok net davrandı, topraklarındaki son soykırımcılardan kurtuldu." dedi.

Fransa'nın, İsrail'in Paris Büyükelçiliğini kapatıp İsrailli diplomatları sınır dışı etmesini isteyen Hamouri, "Fransa'da artık soykırımcılara yer yok." diye konuştu.

Hamouri, önceliğin Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak olduğuna dikkati çekerek, "Bugün İsraillilerin 'Büyük İsrail' planı olduğu apaçık, Gazze'de iki yıldır devam eden bombardımanlar, Batı Şeria'nın ilhakı, Suriye, Lübnan, Yemen, Irak ve diğer yerlerdeki bombardımanlar bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye sesimizi ulaştırmak için filoda bulunarak kendilerini fiziksel olarak tehlikeye atanlara selam olsun." diyen Hamouri, Fransa'nın İsrail'de hapishanede alıkonulan Fransızlarla ilgili sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.