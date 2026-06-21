Haberler

Fransızlar, ırkçılığa karşı Paris'te yürüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te, belediye başkanı Bally Bagayoko'nun çağrısıyla binlerce kişi ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı yürüdü. Göstericiler aşırı sıcaklara rağmen Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyerek faşizm karşıtı sloganlar attı ve aşırı sağa tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı yürüyüş düzenlendi.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko'nun çağrısıyla, binlerce kişi yerel saatle 14.00'te Paris'te Barbes metro durağı yakınlarında toplandı.

Göstericiler, aşırı sıcaklar nedeniyle Paris'te kırmızı alarm verilmesine rağmen ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Bir çocuk ırkçı doğmaz, ırkçı olmayı öğrenir" yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, faşizm karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, ülkede yükselişte olan aşırı sağa karşı tepkilerini de dile getirdi. Bazı göstericiler sıcak havalarla mücadele etmek için yürüyüşe şemsiye, yelpaze ve kafalarında havluyla katıldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında Bagayoko, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri Aymeric Caron ve Ersilia Soudais'in yanı sıra ülkedeki polis şiddetine karşı mücadelenin sembol isimlerden Assa Traore de yer aldı.

LFI partisi ayrıca, Müzik Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.00'de başlayacak ırkçılığa karşı konser düzenleyecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda

CHP'li 4 başkan AK Parti yolunda: Rozetlerini Erdoğan takacak

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı