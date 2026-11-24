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Fransa'da 21 Kasım'da kasklı bir polisin göstericinin yüzüne kafasındaki kaskla vurduğu görüntülerin ardından soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 21 Kasım'da düzenlenen bir gösteride, polisin bir göstericiye müdahale ettiği anlara ait görüntüler hafta sonu sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, kasklı polisin bir göstericinin yüzüne kafasıyla vurduğu, ardından da eliyle ağzını tuttuğu görüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı konuyla ilgili soruşturma açtı.

Savcılık, soruşturmayı yürütmek için Ulusal Polis Genel Müfettişliğinin (IGPN) görevlendirildiğini belirtti.

Paris Savcılığı, ülkede hayat pahalılığına karşı 17 Ekim'den bu yana düzenlenen gösteriler kapsamında polisler hakkında 107 soruşturmanın Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) devredildiğini aktardı.

Sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla 21 Kasım'da Paris dahil ülke genelinde hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlenmişti.

Söz konusu gösterilerde, Paris ve Bordo gibi farklı kentlerde polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale ederken, 144 gösterici gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA