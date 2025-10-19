Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve 5 şüpheli kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dı.

"Paramount Oteli" soruşturmasında kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler için mahkeme kararını verdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca Şaban Kayıkçı hakkında ev hapsi, Melike Yüksel hakkında ise imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile ABD'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

OTELE KAYYUM ATANMIŞTI

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.