Papua Yeni Gine'de Heyelan: 11 Ölü, 20 Kayıp

MELBOURNE, 31 Ekim (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletindeki küçük bir köyde meydana gelen heyelanda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel Post Courier gazetesinin haberine göre heyelan, cuma günü yerel saatle 02.00 sıralarında başkent Port Moresby'nin yaklaşık 550 kilometre kuzeybatısındaki Kukas köyünü vurdu.

3 evin toprak altında kaldığı felakette 20'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya'nın devlete ait yayın kuruluşu ABC'nin bildirdiğine göre Enga Eyaleti Valisi Peter Ipatas, cansız bedenlerin çıkarılmasına yardımcı olmak ve hayatta kalanlara acil yardım ulaştırmak için yerel afet ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Mayıs 2024'te de ülkenin Mulitika bölgesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir heyelan yaşanmıştı. Enga eyaletinin Wapenamanda bölgesinde bulunan Kukas köyü, Mulitaka bölgesinin yaklaşık 64 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.