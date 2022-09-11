Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.
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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde depremPAPUA YENİ GİNE Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem
PAPUA YENİ GİNE Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.
Yerel saat 10 sıralarında yerin 80 kilometre altında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel