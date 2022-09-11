Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi. Güncel Haberler Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde depremPAPUA YENİ GİNE Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem PAPUA YENİ GİNE Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi. Yerel saat 10 sıralarında yerin 80 kilometre altında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Papua Yeni Gine Deprem Gine Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.