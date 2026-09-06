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Papa'dan Ukrayna'ya Şiddete Son ve Barış Çağrısı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, son dönemde Ukrayna'nın farklı kentlerini ve sivil altyapısını hedef alan saldırılara ilişkin haberleri üzüntüyle takip ettiğini belirterek şiddete son verilmesi, diyalog kurulması ve barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, son dönemde Ukrayna'nın farklı kentlerini ve sivil altyapısını hedef alan saldırılara ilişkin haberleri üzüntüyle takip ettiğini belirterek şiddete son verilmesi, diyalog kurulması ve barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere değindi.

Papa 14. Leo, "Son dönemde Ukrayna'nın çeşitli kentlerini ve sivil altyapısını hedef alan, masum insanların hayatını kaybetmesine yol açan şiddetli saldırıların haberlerini üzüntüyle takip ettim." dedi.

Düşüncelerinin yıllardır kaygı ve korku içindeki Ukrayna halkıyla olduğunu belirten Papa, "Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, kalplerin diyaloğa ve barışa açılması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın dün Rusya'nın başkenti Moskova'da, bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarına isim vermeden atıf yapan Papa, "Bu günlerde müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabaların, somut sonuçlar vermesini ve diplomasiye alan açmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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