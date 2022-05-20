Papa Franciscus, Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde Okullar Buluşması etkinliğine katıldı - Haberler

Papa Franciscus, Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde Okullar Buluşması etkinliğine katıldı
AA - Riccardo De Luca - Güncel
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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya'nın Roma şehrindeki Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde uluslararası eğitim hareketinin başlatılması için düzenlenen Okullar Buluşması etkinliğine katıldı.
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya'nın Roma şehrindeki Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde uluslararası eğitim hareketinin başlatılması için düzenlenen Okullar Buluşması etkinliğine katıldı.
AA / Riccardo De Luca - Güncel