Papa Franciscus, Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde Okullar Buluşması etkinliğine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Papa Franciscus, Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde Okullar Buluşması etkinliğine katıldı

AA - Riccardo De Luca - Güncel
 - Güncelleme:

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya'nın Roma şehrindeki Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde uluslararası eğitim hareketinin başlatılması için düzenlenen Okullar Buluşması etkinliğine katıldı.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya'nın Roma şehrindeki Pontifical Urbaniana Üniversitesi'nde uluslararası eğitim hareketinin başlatılması için düzenlenen Okullar Buluşması etkinliğine katıldı.

AA / Riccardo De Luca - Güncel

okullar, Katolik, İtalya, Papa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title