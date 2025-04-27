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Papa Franciscus İçin Düzenlenen Ayinde Duygusal Anlar Yaşandı

Papa Franciscus İçin Düzenlenen Ayinde Duygusal Anlar Yaşandı
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki tarihi Şehir Katedrali'nde, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle yüzlerce kişi ayin düzenledi. Başpiskopos Jorge Garcia Cuerva, Papa'nın uluslararası liderlik mirasını ve insanlık için bıraktığı değerleri anlattı.

Arjantin'de yüzlerce kişi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle düzenlenen ayine katıldı.

Başkent Buenos Aires'teki tarihi Şehir Katedrali'nde gerçekleştirilen törende, Papa'nın anısına dualar edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde duygusal anlar yaşandı.

Başpiskopos Jorge Garcia Cuerva, yaptığı konuşmada, Papa'nın Arjantin doğumlu olduğunu hatırlatarak, "Hepimizin babası vefat ettiği için ağlıyoruz. Onun uluslararası liderliğini tam olarak takdir etmediğimiz ve anlayamadığımız için de ağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus'un sözlerine atıfta bulunan Cuerva, "Bugün dünya gözyaşlarından yoksun. Dışlananlar, bir kenara itilenler, hor görülenler ağlıyor ama biz, az çok ihtiyaçsız bir yaşam sürenler, ağlamayı bilmiyoruz." dedi.

Arjantinli rahibe Cecilia Ojeda ise İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Bize birçok öğreti bıraktı. Her şeyden önce alçakgönüllülük, yoksulluk ve hepimizin eşit olduğu duygusunu miras bıraktı." diye konuştu.

Papa'nın afişlerini taşıyan bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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