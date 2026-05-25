Papa XIV. Leo'dan yapay zekâya sıkı düzenleme çağrısı

Papa XIV. Leo, ilk enciklik mektubunda yapay zekânın sıkı şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Otonom silah sistemlerine ve büyük teknoloji şirketlerinin kontrolüne karşı uyarılarda bulundu.

Papa XIV. Leo, Katolik Kilisesi'nin önemli metinlerinden biri olan ilk enciklik mektubunda yapay zekânın sıkı şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. 'Magnifica Humanitas' adlı belgede Papa, yapay zekânın insanlığa fayda sağlayabileceğini ancak güç ve kâr arayışına hizmet etmesi halinde tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Papa, yapay zekânın askeri alandaki kullanımına özellikle dikkat çekerek otonom silah sistemlerinin savaşları daha kolay hale getirdiğini ve ölümcül kararların yapay zekâya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca yapay zekânın bilgi akışı üzerindeki etkisine değinen Papa, büyük teknoloji şirketlerinin toplum üzerindeki kontrolüne karşı bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulması çağrısı yaptı.

