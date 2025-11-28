Haberler

Papa 14'üncü Leo, İznik'te Birinci Konsil'in 1700. Yıl Dönümünü Kutladı

Papa 14'üncü Leo, İznik'te Birinci Konsil'in 1700. Yıl Dönümünü Kutladı
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü kutlamaları için İznik'te ayine katıldı. Papa, çeşitli ülkelerden gelen Hristiyanlarla birlikte Aziz Neophytos Bazilikası'nda tarihî bir an yaşandı.

KATOLİK dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmak üzere İznik'e geldi.

İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa'nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika'nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan da çok sayıda kişi İznik'e geldi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
