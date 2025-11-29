Papa 14. Leo Mor Efrem Kilisesi'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaretini tamamladı.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, ziyaretin üçüncü gününde, Sultanahmet Camisi'nin ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçti.

Papa'ya ziyaretinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İznik'te dün yapılan tarihi ayine katılmak için Suriye'nin başkenti Şam'dan Türkiye'ye gelen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, İstanbul, Ankara ve İzmir Dini Lideri Yusuf Çetin eşlik etti.

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, diğer dini lilerler ve Süryani cemaati ile bir araya gelen Papa, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de sıfırdan inşa edilen ilk kilise olma özelliği taşıyan ve resmi açılışı 2023'te yapılan Kilise hakkında da bilgi aldı.

Cemaat ve diğer dini liderlerle yaptığı toplantının ardından Papa, ziyareti vesilesiyle Kilise duvarına Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yazılan yazının açılışını yaptı. 29 Kasım 2025 tarihinin de atıldığı duvarda, "Tanrı'nın inayeti ile, Kadasetli Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü anmak amacıyla ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Kadasetli Patrikimiz Moran Mor İgnatius II. Efrem ile birlikte; İstanbul, Ankara ve İzmir Metropoliti Mor Filüksinus Yusuf Çetin ve 15. Vakıf Yönetim Kurulu döneminde Mor Efrem Kilisemizi ziyaret ederek dua ettiler" ifadeleri yer aldı.

Kilise'inin ziyaretçi defterini imzalayan Papa, deftere, şunları yazdı:

"İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu tarihi günde, gerçek Tanrı ve gerçek insan olan İsa Mesih'e olan inancımızı yeniliyoruz. Paylaştığımız ortak imanı birlikte kutluyoruz. Burada bulunan herkese ve temsil ettikleri tüm cemaatlere bereket diliyorum. Papa 14. Leo."