Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Babası ile Görüştü

Papa 14. Leo, Kadıköy'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Minguzzi, Papa'dan barış ve kardeşlik için dua etmesini istedi.

PAPA 14'üncü Leo, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırının ardından ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Andrea Minguzzi, "İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim, barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. Oda dua ediyor. bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırının ardından ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi'yi kabul etti. Görüşme günün erken saatlerinde Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi'nde gerçekleşti.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ KARDEŞLİK MİSYONU İÇİN DUA ETMELERİNİ RİCA ETTİM'

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Mattia Ahmet için geldim. Ahmet bunu da yaptı, Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Bugün, Türkiye ziyareti kapsamında Papa hazretleriyle bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden oğlumuz Mattia Ahmet'i ve ailemizi kutsamasını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Ayrıca, yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Beni kabul edip, huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu konuşmayı hazırladı. Çünkü gerçekten benim için çok önemli bir şey. İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim, barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. Oda dua ediyor. bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
